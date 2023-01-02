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Израиль и ОАЭ предложат укрепление сотрудничества

Израиль и ОАЭ предложат укрепление сотрудничества

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в скором времени совершить первый визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Как пишет газета Times of Israel со ссылкой на источники, визит может состояться уже на следующей неделе. Сейчас прорабатываются его детали.

Визит в ОАЭ станет первой поездкой Нетаньяху за рубеж после возвращения на пост главы израильского правительства.

Напомним, что в конце минувшей недели президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян поздравил Нетаньяху после приведения к присяге нового правительства.

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