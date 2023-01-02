Игрок "Зенита" продолжит карьеру во Франции

2 янв. 15:57

Французский "Лион" подписал контракт с хорватским защитником "Зенита" Деяном Ловреном. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской команды.

"Футбольный клуб "Зенит" благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо за все, капитан!", - сказано в заявлении.

Контракт Ловрена с "Зенитом" истекал летом 2023 года. Ранее сообщалось, что "Лион" заплатит петербуржцам за трансфер защитника 2 млн евро.

Напомним, "Ловрен" стал игроком "Зенита" летом 2020 года. В составе российской команды он два раза стал чемпионом РФ и дважды выиграл Суперкубок страны.