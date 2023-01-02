Два человека погибли при столкновении машин в Казахстане

2 янв. 17:05

Водитель и пассажирка погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе около Павлодара, сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Первого января около 23.30 на автодороге Павлодар-Майкапчагай вблизи села Кенжеколь столкнулись "Маzda-626" и "ВАЗ 21074".

В результате 38-летний водитель "ВАЗ 21074" и 36-летняя его пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. 33-летний водитель автомашины "Маzdа 626" и его 41-летняя пассажирка после обращения за медицинской помощью отпущены. Авто водворены на штрафную стоянку