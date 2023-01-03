В детских садах КЧР создаются новые рабочие места

3 янв. 8:25

Порядка двух тысяч рабочих мест создали в детских садах Карачаево-Черкесии с 2012 года благодаря вводу новых объектов, рассказали в Министерстве образования и науки республики.

"С 2012 года в республике успешно реализованы мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования. Развитие сети дошкольных организаций позволило создать в республике дополнительно более 2 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации за счет средств федерального и регионального бюджетов проведены строительство и реконструкции 70 детских садов.