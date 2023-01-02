В Грузии стало сложнее получить права

2 янв. 16:27

Начиная с 1 января 2023 года в Грузии усложнили экзамен на получение водительских прав – будущие водители, сдающие практический экзамен, должны будут ответить на ряд дополнительных вопросов.

Так, при сдаче практического экзамена на площадке желающие получить права должны будут ответить устно на вопросы по эксплуатации автомобиля. Вопросы будут касаться проверки масла, тормозной жидкости, работы тормозной системы, руля, фар, двигателя, аварийных огней, покрышек и так далее.

Кроме того, сдающий на права должен показать, как проверить автомобиль на соответствие нормам безопасности, передает Sputnik Грузия.