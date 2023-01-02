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В Пятигорске заработает навигация для туристов

В Пятигорске заработает навигация для туристов

Администрация Пятигорска установила туристические карты у санатория «Тарханы» и в Нагорном парке возле Китайской беседки, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Уточняется, что еще пять аналогичных информационных объектов появятся в местах оживленных пешеходных потоков. Основная цель туристических карт – дать больше информации о значимых местах в городе.

Туристическую карту отличает доступность содержания и легкость восприятия, она отображает полезные для туристов сведения, а их доля в городе постоянно растет.

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