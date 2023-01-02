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Берлин продолжает контакты с Москвой на разных уровнях

Берлин продолжает контакты с Москвой на разных уровнях

Германия продолжает контактировать с Россией на разных уровнях. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией", - цитирует ее ТАСС.

Хофман напомнила, что канцлер страны Олаф Шольц и другие лидера стран Европейского союза напрямую общаются с главой российского государства Владимиром Путиным.

"И на других уровнях, само собой разумеется, происходят контакты. Так что молчания нет", - добавила представитель правительства ФРГ.

 

 

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