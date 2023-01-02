Россия вышла на новый уровень поставок газа в Китай

2 янв. 15:33

С 1 января 2023 года российская компания "Газпром" вышла на принципиально новый уровень поставок в Китай. Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"В 2022 году по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных норм, и в итоге мы превысили годовые обязательства", - сказано в заявлении Миллера, опубликованном в Telegram-канале компании.

В нем также сказано, что 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, "Газпром" по просьбе КНР вышел на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года.

"Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Это, безусловно, говорит о "Газпроме" как об ответственном поставщике и надежном партнере. А также о заинтересованности Китая, самого перспективного газового рынка, в поставках российского трубопроводного газа", - поведал Миллер.

Он пояснил, что развитие китайского вектора компании связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. "По первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Суммарный объем ежегодных поставок по трем маршрутам - около 100 млрд кубометров газа", - сказал председатель правления "Газпрома".