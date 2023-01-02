Гостям курорта "Архыз" стала доступна страховка

2 янв. 15:12

С нового года у гостей курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии появилась возможность купить страховку, сообщается в Telegram-канале курорта.

"Страховая премия (тариф на услуги страхования) на одно застрахованное лицо в день при нахождении на маркированных трассах. Начало действия страхования - активация ски-пасса", - уточняется в информации.

"Также вы можете заранее самостоятельно оформить себе спортивную страховку. При страховании обращайте внимание на действие страховой защиты на территории", - рассказали в администрации курорта.

В случае травмы спасатели обычно спускают пострадавшего со склона и передают специалистам частной клиники на территории курорта, которая оказывает платные услуги, напомнили в администрации "Архыза".



