РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Гостям курорта "Архыз" стала доступна страховка

Гостям курорта &quot;Архыз&quot; стала доступна страховка

С нового года у гостей курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии появилась возможность купить страховку, сообщается в Telegram-канале курорта.  

"Страховая премия (тариф на услуги страхования) на одно застрахованное лицо в день при нахождении на маркированных трассах. Начало действия страхования - активация ски-пасса", - уточняется в информации.

"Также вы можете заранее самостоятельно оформить себе спортивную страховку. При страховании обращайте внимание на действие страховой защиты на территории", - рассказали в администрации курорта.  

В случае травмы спасатели обычно спускают пострадавшего со склона и передают специалистам частной клиники на территории курорта, которая оказывает платные услуги, напомнили в администрации "Архыза".

 

1195 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version