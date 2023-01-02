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Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества

Министры иностранных дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Джейхун Байрамов и Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Об этом сообщили в азербайджанском МИД.

Главными темами переговоров стали перспективы сотрудничества и региональные вопросы.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ на двусторонней и международной платформах. Руководители внешнеполитических ведомств выразили уверенность в том, что в 2023 году взаимодействие Баку и Абу-Дапи в политической, экономической и торговой областях усилится.

Кроме того, Байрамов рассказал Аль Нахайяну о ситуации в регионе и о восстановительно-строительных работах, проводимых Азербайджаном в постконфликтный период.

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