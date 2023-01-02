В Кабардино-Балкарии на обновление электросетевого комплекса потратят 101 млн рублей

2 янв. 14:50

В 2023 году компания "Россети Северный Кавказ" выделит 101 млн рублей на обновление электросетевых объектов в Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках инвестиционной программы филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго" на техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов в 2023 году планируется направить 101 млн рублей", - сказано в тексте.

В пресс-службе отметили, что по итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии были проведены работы по программе снижения потерь электрической энергии в сетях филиала "Каббалкэнерго" на 800 млн рублей. Еще 32,7 млн рублей потратили на работы по повышению надежности энергоснабжения республики.