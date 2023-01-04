Город Афродиты в Турции

Античный Афродисиас на территории Турции считается одним из наиболее хорошо сохранившихся древних городов. Первые поселения на месте Афродисиаса появились еще во времена бронзового века. С самого начала там располагалось святилище Кибелы – богини-матери, которую считали покровительницей плодородия и прародительницей всего живого. Крупнейшим центром поклонения богине красоты и любви – Афродите, также символизирующей плодородие, город стал гораздо позднее, уже во II-I веке до н.э.

Расцвет Афродисиаса приходится на период правления римлян. Династия римских императоров Юлиев-Клавдиев вела свою родословную от мифического Энея, сына Афродиты, поэтому городу были предоставлены специальные привилегии. Постепенно он превратился в крупный культурный центр. В этих местах добывался мрамор, из которого были выполнены многие постройки в городе. Там же работала школа скульптуры, работы учеников которой были известны во всей Римской империи. Славился Афродисиас и своей школой философии.

Город можно назвать одним из самых неприступных: он располагался на высоте 600 метров над уровнем моря и был окружен горными вершинами. Застройка города – типично римская: центральная площадь, театр, бани, главная улица, фонтан.

Самая известная достопримечательность - храм Афродиты. На сегодняшний день от него осталось всего 14 колонн. Во время раскопок ученые обнаружили основание здания, построенное гораздо раньше, чем храм. Есть предположение, что именно в этом месте и располагалось святилище Кибелы. Недалеко от храма как раз находилась школа философии, правда, сейчас от нее остался только фундамент.

Недалеко от школы скульпторов располагался одеон полукруглой формы. Там велись философские беседы, проводились литературные вечера, решались государственные вопросы.

Достаточно хорошо сохранился Тетрапилон или же Монументальные ворота. Сам термин "тетрапилон" в переводе означает "четверо ворот". Подобные сооружения строили на пересечении главных улиц. В Афродисиасе они вели от главной улицы к площадке перед храмом Афродиты.

Огромный театр, построенный из белого мрамора, был основан в I веке до н.э. и располагался рядом с агорой. Как и в любом античном театре, там были места для обычных зрителей и для высокопоставленных гостей. Недалеко от него были расположены театральные бани. Сейчас театр находится в хорошем состоянии.

В Афродисиасе был и Себастейон (в некоторых источниках его называют Себастион, или же Августеум) - религиозный центр, посвященный Афродите и императору.

В городе можно увидеть хорошо сохранившийся стадион, размеры которого достигают 262х59 метров. Во время спортивных состязаний он мог вместить до 30 тысяч зрителей.

С появлением христианства, чтобы искоренить связь города с язычеством, его переименовали в Ставрополис ("Город креста"), а храм Афродиты переделали в базилику. Город превратился в один из центров епископства. Скульптурные мастерские начали изготавливать саркофаги.

Афродисиас за свою историю пережил не только смену названия, но и разрушительные землетрясения, разграбления и исход всех жителей.

В 1950-х развалины города были случайно обнаружены фотографом по имени Ара Гюлер. Место популярно у туристов во многом из-за удачного расположения - между провинцией Измир и районом Памуккале, поэтому многие туристы по пути на термальные источники приезжают посмотреть на Афродисиас. На территории города находится музей, где хранятся археологические находки. В отличие от многих античных городов, лучшие экспонаты Афродисиаса не были вывезены в европейские музеи. В 2017 году город был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.