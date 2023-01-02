Посол Катара рассказал об использовании российского опыта при организации ЧМ-2022

2 янв. 14:16

Катар во время организации чемпионата мира по футболу 2022 года опирался на опыт России в данном вопрос. Об этом сообщил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер Аль Тани.

"Катар начал сотрудничать с Россией с момента чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован", - цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Катар решил использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом. "За это еще раз хотим поблагодарить Россию", - резюмировал посол.

Напомним, чемпионат мира по футболу в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в серии послематчевых пенальти команду Франции.