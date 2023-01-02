Часть жителей Тбилиси остались без воды из-за аварии на водопроводе

2 янв. 13:58

В Тбилиси авария на центральном магистральном водопроводе на Кахетинском шоссе оставила без воды часть городских жителей. Об этом сообщили в компании Georgian Water and Power.

На место аварии прибыла техническая группа специалистов, ведутся работы по восстановлению водоснабжения.

Как уточняется, водоснабжение будет ограничено до 23:50 по местному времени для части абонентов Кахетинского шоссе, Орхеви, Тетрихеви, поселков Аэропорта и Алексеевка, улиц Твалчрелидзе, Глонти, Прангулиани и прилегающих к ним улицам.

До тех пор, пока аварию не устранят, компания будет поставлять воду гражданам цистернами, передает "Sputnik Грузия".