Курортный сбор в Кисловодске за год увеличился почти на 20%

2 янв. 13:47

В 2022 году Кисловодск получил свыше 117 млн рублей курортного сбора при плане 102 млн рублей. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев.

Он подчеркнул, что это на 18%, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 98,9 млн.

"Так называемый налог на отдых показал свою эффективность. У нас менее 5% отказников. В октябре 2022 года Кисловодск установил российский рекорд и собрал максимальную с начала действия курсбора сумму - 12,3 млн рублей", - цитирует градоначальника ТАСС.

По словам Моисеев, постоянные отдыхающие, а это около 30%, отмечают положительные изменения в курортной инфраструктуре.