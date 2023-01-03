Романос Меликян – создатель классического армянского романса

Жизнь классика армянской музыки, композитора, хормейстера и педагога Романоса Меликяна окутана тайнами. За всю жизнь он не дал ни одного интервью. Не сохранилось и воспоминаний о ранних годах жизни композитора, благодаря которому в 1921 году в Армении было основано первое музыкальное учебное заведение (Музыкальная студия) - на базе нее потом была создана национальная консерватория.

Родился будущий композитор в 1883 году в Кизляре в семье Акима (Овакима) Меликяна. С детства проявлял интерес к музыке, но учиться начал сравнительно поздно: лишь в 1905 году окончил Ростовское музыкальное училище. В конце XIX века на Дону проживала влиятельная армянская община, помогавшая соотечественникам, по тем или иным причинам переехавшим в столицу донского края.

Окончив музыкальное училище, Меликян поступил в Московскую консерваторию, где учился у Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова – ректора учебного заведения и большого знатока кавказской культуры. Одно время Ипполитов-Иванов преподавал в Тифлисе и в своих сочинениях использовал русский, грузинский и армянский фольклор. А армяне Дона знали о нем как об авторе "Армянской рапсодии", написанной в 1895 на основе народных мелодий.

Знакомство Меликяна и Ипполитова-Иванова определило творческий ориентир молодого композитора – национальный романс. Еще будучи студентом он пробовал писать музыку на мотивы хорового пения. Покинув Москву, вероятно, по совету учителя, Меликян отправился в Тифлис, где мог обогатить творчество за счет фольклорного многообразия. Два года спустя, в 1910 году, Меликян, направился в Петербург для завершения полного четырехлетнего курса музыкального образования.

По-настоящему плодотворный период в творчестве композитора наступает с окончанием Гражданской войны. К этому времени, пропутешествовав по региону, Меликян завершает свои самые известные циклы романсов, среди которых "Блестки" (1922) и "Изумруды" (1928).

Феномен творчества композитора – в почти непередаваемой эмоциональной выразительности. Любовная лирика, философские раздумья, пейзажные зарисовки и сцены из народной жизни – все это оживало в ритме музыкального повествования. Насыщенные хоровым пением вокальные партии звучали на литературном армянском языке, передающем тончайшие нюансы душевного мира человека, глубокое ощущение поэтичности и красоты природы.

Армянский художник и современник композитора Григор Шарбабчян изобразил Меликяна в окружении армянских крестьян, пришедших посмотреть, как мастер записывает мотивы в исполнении народных инструменталистов. Композитор много путешествовал по городам Армении, популяризируя хоровое искусство, создавая студии по всей стране. Основав национальную консерваторию, он лишь три года оставался ее ректором и без колебания уступил эту должность. Затем была работа в Доме армянского искусства, позже Романос Меликян стал первым художественным руководителем национального оперного театра (ныне Театр оперы и балета имени А. А. Спендиарова).

Наследие Меликяна – мелодии, в которых ему с ювелирной точностью удалось превратить в музыку мельчайшие штрихи текстов армянских поэтов и писателей. В Ереване и сегодня работает государственный музыкальный колледж, названный честь армянского композитора.