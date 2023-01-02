СМИ: Байден может в феврале объявить о решении баллотироваться на второй срок

2 янв. 13:36

Президент США Джо Байден может уже в середине февраля объявить о своем решении побороться за переизбрание на пост главы государства в 2024 году. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники.

Они отмечают, что вероятность того, что Байден будет баллотироваться на второй срок, с каждым днем растет. Официально о решении может быть объявлено примерно к ежегодному посланию главы государства "О положении страны", с которым он выступает перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

При этом источники обращают внимание на то, что глава Белого дома еще не принял решение выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Во время отпуска на острове Санта-Крус он продолжает обсуждать эту возможность с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников.

Согласно информации, первая леди Джилл Байден поддерживает супруга в его стремлении побороться за пост президента, однако некоторые его близкие беспокоятся о том, как избирательная кампания скажется на здоровье 80-летнего главы государства. Обеспокоенность по поводу возраста Байдена выражают также некоторые демократы, передает ТАСС.