В Казахстане реорганизовали министерство экологии, геологии и природных ресурсов

2 янв. 13:19

В Казахстане реорганизовано министерство экологии, геологии и природных. Это следует из указа "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", подписанного президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Ответственным за геологическое изучение недр, воспроизводство минерально-сырьевой базы назначено министерство индустрии и инфраструктурного развития.

"Реорганизовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - сказано в указе.

Другим указом главы государства канцелярия премьер-министра Казахстана преобразована в аппарат правительства республики, передает ТАСС.