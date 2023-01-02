Израильские военные снесли дома двух террористов

2 янв. 12:58

Армия Израиля сообщила о сносе домов двух палестинских террористов, которые убили офицера израильской армии во время перестрелки, произошедшей близ Дженина на Западном берегу реки Иордан в сентябре 2022 года.

В армейской пресс-службе напомнили, что 14 сентября прошлого года два палестинца предприняли попытку нападения на израильский КПП "Гильбоа". Майор Армии обороны Израиля Бар Фалах попытался им помешать и был убит.

"Сегодня ночью силы Армии обороны Израиля и израильской пограничной полиции снесли жилища нападавших в населенном пункте Кафр-Дан (пригород Дженина - прим. ред)", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.