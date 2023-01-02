Юрий Григорович отмечает 96-летие

2 янв. 12:54

В понедельник, 2 января, выдающийся советский и российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович отмечает свое 96-летие. Свои поздравления ему направил президент России Владимир Путин.

"Уважаемый Юрий Николаевич! От души поздравляю Вас с Днём рождения. Вы посвятили свой талант, всю свою жизнь подвижническому служению искусству, снискали славу одного из выдающихся хореографов современности", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также отметил, что многогранная творческая деятельность Григоровича, его огромный личный вклад в сохранение и развитие великих традиций отечественной школы балета, забота о воспитании одаренной молодёжи достойны самого глубокого уважения.

Помимо этого, президент пожелал хореографу доброго здоровья и всего наилучшего.