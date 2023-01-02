В России зарегистрировали 3884 случая заражения коронавирусом

2 янв. 12:38

В России за минувшие сутки выявили 3884 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 4489 человек, умерли – 43. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 807 431. Справились с болезнью 21 217 574 жителя страны, скончались – 39 805.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 751, Санкт-Петербурге – 615, Самарская область – 200, Республика Башкортостан – 364, Удмуртская Республика – 140, Свердловская область – 117, Пермский край – 102, Иркутская область – 97, Московская область – 86, Новосибирская область – 76.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 18 жителей региона. В Дагестане и Чечне выявили по 7 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 5, в Ингушетии – 2, Карачаево-Черкесии – 1, в Северной Осетии – 1.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 660 млн, из них более 6,6 млн человек скончались.