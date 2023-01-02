Чавушоглу и Штайнмайер обсудили вопросы расширения НАТО

2 янв. 12:15

Накануне состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом по итогам переговоров написал на своих страницах в социальных сетях глава турецкого МИД.

Главными темами переговоров стали ситуация в Сирии и расширения НАТО.

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе встреч передал президенту Германия наилучшие пожелания от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

Встреча Чавушоглу и Штайнмайера прошла в Бразилии, куда они прибыли для участия в церемонии приведения к присяге нового президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Напомним, Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. На данный момент положительное решение о приеме северных стран в НАТО приняли 28 стран из 30, исключение пока составляют Турция и Венгрия.