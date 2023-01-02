В Москве начался "Елочный круговорот"

2 янв. 11:52

В Москве началась ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот". Об этом заявил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - цитирует его РИА Новости.

Заммэра отметил, что главная цель акции – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь к программе раздельного мусора. При этом он напомнил, что приемка деревьев осуществляется бесплатно.

В пресс-службе обратили внимание на то, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений.