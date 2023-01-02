Транзит судов через Дарданеллы восстановлен

2 янв. 11:42

Транзит судов через пролив Дарданеллы, прерванный утром 2 января в связи с сильным туманом, возобновлен. Об этом сообщили в управлении контроля судоходства в проливе.

"Судоходство в Дарданеллах восстановлено. Об этом по рации предупреждены суда, следующие в пролив", - сказано в заявлении.

Транзит судов через Босфорский, прерванный в воскресенье, по-прежнему запрещен, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня утром из-за сильного тумана транзит судов через Дарданеллы был приостановлен более чем на четыре часа.