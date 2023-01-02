Акция протеста на Лачинской дороге продолжается четвертую неделю          

2 янв. 11:17

В понедельник, 2 января, началась четвертая неделя акции протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временного размещения российских миротворцев.

Лачинская дорога по-прежнему остается открытой для гуманитарных перевозок. В частности, сегодня утром по ней в очередной раз беспрепятственно проехали два легковых автомобиля, принадлежащих российском миротворческому контингенту.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжалась даже в новогоднюю ночь. В последний день уходящего года туда прибыли азербайджанские музыканты, которые устроили для собравшихся праздничный концерт. В ночь с 31 декабря на 1 января в месте проведения акции никаких инцидентов зафиксировано не было.

Напомним, 12 декабря в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе недалеко от города Шуша началась акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО). Экоактивисты требуют допустить экспертов Минэкологии и Минэкономики Азербайджана, а также AzerGold к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому руднику Демирли для мониторинга их состояния после возобновления на них нелегальной добычи руды.

В конце 2022 года министерство иностранных дел России призвало Армению и Азербайджан к соблюдению положений, указанных в трехсторонних заявлениях 9 ноября 2020 года между тремя странами, подчеркнув, что Лачинская дорога должна быть использована только для целей, обозначенных в данном документе.

В ведомстве выразили озабоченность в связи с отсутствием прогресса в восстановлении полноценной работы Лачинского коридора для движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях согласно Заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. "Российская сторона, в частности руководство Российского миротворческого контингента (РМК), продолжает предпринимать последовательные шаги для урегулирования данной ситуации", - говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она обратила внимание на то, что именно российские миротворцы делают ключевой вклад в обеспечение безопасности в зоне их дислокации, что было отмечено президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении на саммите 31 октября 2022 года в Сочи.

"Отмечаем, что Лачинский коридор должен быть использован только для целей, обозначенных в данном документе. Рассчитываем, что стороны придут к договоренностям, касающимся вопроса разработки рудных месторождений в регионе", - сообщила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила, что Москва выступает за "всестороннюю реализацию всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию армяно-азербайджанской границы, подготовку мирного договора между Баку и Ереваном и налаживание контактов между общественными деятелями, экспертами и парламентариями двух стран".