Как Александр Дюма Новый год в Тифлисе встречал

Александр Дюма знаменит прежде всего как автор "Графа Монте-Кристо", "Трех мушкетеров" и других приключенческих романов, однако его перу принадлежат и книги о путешествиях. Одна из них - "Кавказ" - стала результатом длительной поездки по России. Эта книга - не просто остроумный рассказ писателя о путешествии от Кизляра до Поти, но и важный документ эпохи, неспокойного времени конца 1850-х.

Тогда Дюма интересовался Россией, особенно творчеством Михаила Лермонтова - в своей газете "Мушкетер" напечатал перевод "Героя нашего времени". По предложению русского литератора и мецената графа Григория Кушелева он с июня 1858 по февраль 1859 года совершил поездку в Россию, проследовав из Санкт-Петербурга в Москву, затем отправился вниз по Волге до Астрахани и дальше на Кавказ, где пробыл три месяца. За это время писатель побывал в Дагестане, Азербайджане и Грузии.

Работать над путевыми заметками Дюма начал в декабре 1858 года, находясь в Тифлисе. Вот как он описывал город: "В настоящее время в Тифлисе насчитывается от шестидесяти до семидесяти пяти тысяч жителей; улицы его в шестьдесят футов шириной: тут великолепные здания, площади, караван-сараи базары и, наконец, театр и церковь". Погода со времени прибытия писателя в Тифлис "постоянно была слишком хороша, чтобы она еще продолжилась в эту пору года". Однако днем 31 декабря "прекрасное лазуревое небо, улыбавшееся нам пять недель, начало бледнеть и хмуриться".

1859 год Дюма пригласил встретить в своем доме наместник на Кавказе князь Александр Барятинский. "Встретить Новый год в России - значит собраться в одной зале, в ночь на 1 января, и находиться всем вместе, пока не пробьет полночь", - пояснял он в своей книге. В дом князя писатель явился в десять часов вечера. "На парадной лестнице, справа и слева каждой ступени, стояли по два казака из княжеского конвоя. Я ничего не видал изящнее этого двойного ряда мундиров. Казаки были в белых папахах и черкесках золотого и вишневого цветов, с кинжалами, пистолетами и шашками, украшенными золотом и серебром", - отмечал Дюма.

В залах собрались гости: "грузины в национальных костюмах, великолепных по покрою, цвету и изяществу", оружие блестело у них за поясами. Женщины были "в блестящих платьях, с длинными, шитыми золотом вуалями, грациозно падающими с бархатной головной повязки", а на головах и шеях сверкали алмазы. "Щегольские мундиры русских офицеров, прелестные дамские туалеты, полученные из Парижа через посредство мадам Блот, дополняли ослепительное целое", - продолжал описание собравшихся в доме князя Дюма. "Лишь несколько черных фраков мрачно выделялись на этом блестящем фоне", в числе этих "пятен" был и сам писатель.

"Князь Барятинский принимал гостей в своих комнатах с тою любезностью знатного господина, которую он наследовал тысячу лет назад от своих предков. Он был в русском мундире, с лентой и звездою Святого Александра Невского и с Георгиевским крестом", - писал Дюма.

В ожидании полуночи "гости прохаживались по залам и разговаривали". За несколько минут до наступления Нового года вошли слуги с бокалами на подносах: "золотистое кахетинское сверкало в них, как жидкий топаз". "Пить иностранное вино, даже французское, по случаю наступления Нового года, считается здесь непозволительным", - отмечал писатель.

Сразу после того как часы пробили двенадцать ночи, "князь Барятинский взял бокал, сказал несколько слов по-русски, которые, кажется, выражали желание долгоденствия и счастливого царствования императору". Через десять минут гостей пригласили к столу. "Было накрыто около шестидесяти столов: князь сам приглашал мужчин, которых он хотел иметь за своим столом, указывая каждому, какую даму взять под руку. Мне предложили пригласить г-жу Капгер, супругу тифлисского губернатора", - вспоминал Дюма, добавляя, что гости разъехались около двух часов ночи. Вскоре после Нового года он поехал в Поти, откуда в начале февраля на пароходе "Великий князь Константин" отправился домой.

Вернувшись во Францию, писатель издавал газету "Кавказ" со своими путевыми заметками, посвященными путешествию по Кавказу. Материалы публиковались ежедневно с 16 апреля по 15 мая 1859 года. В том же году он выпустил книгу "Кавказ", в которой были собраны те же заметки, в 1858-1859 годах вышли еще две книги о путешествии по России - вместе они составили своеобразную трилогию, хотя их тексты не были связаны между собой. На русском языке "Кавказ" впервые опубликовали в Тбилиси в 1861 году. Перевел книгу Петр Роборовский - "чиновник для французской переписки" в канцелярии наместника Кавказа.