Глава Минюста Грузии провел новогоднюю ночь в тюрьме

2 янв. 10:23

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе встретил Новый год в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, глава Минюста отпраздновал наступление Нового года вместе с сотрудниками Специальной пенитенциарной службы на базе главного департамента сопровождения и специальных мероприятий.

Брегадзе поблагодарил сотрудников департамента за службу Грузии и вручил самым успешным из них награды. Он также выразил уверенность в том, что 2023 год станет для Грузии годом мира, развития и процветания.

Кроме того, министр юстиции также поздравил с Новым годом сотрудников Пенитенциарного учреждения № 8 и Национального агентства превенции преступлений, исполнению наказаний, не связанных с заключением под стражу, и пробации, передает "Sputnik Грузия".