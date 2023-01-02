Обзор СМИ Кавказа 26 декабря - 1 января

В эти дни в северокавказских республиках проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.

В Доме культуры сельского поселения Южное в Ингушетии прошел праздник "И хорошее настроение не покинет больше вас!", пишет местная газета "Сердало". Дети принимали участие в играх, конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, ребусы и пословицы, решали кроссворды и участвовали в викторинах. Сотрудники мэрии города Назрани раздали детям их малоимущих семей более 4 тыс. новогодних подарков.

В санатории "Осетия" прошел утренник для детей вынужденных переселенцев из Донбасса, пишет газета "Северная Осетия". Атмосферу волшебства и чудес на безвозмездной основе создали аниматоры из организации по проведению мероприятий "Планета развлечений".

В 2018 году всероссийский проект "Мечтай со мной" запустил благотворительную акцию "Елка желаний". Цель акции – подарить ощущение праздника в первую очередь людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. В Северной Осетии по доброй традиции шары с желаниями украсили елку в республиканском доме правительства. Создать новогоднее настроение, подарить ребенку веру в чудеса, исполнив его мечту, мог каждый из присутствовавших. Все шары с елки были сняты, а это значит, что будут исполнены желания всех детей.

Чеченская газета "Вести республики" рассказывает, что в Объединенной группировке войск (сил) в Северо-Кавказском регионе в течение нескольких лет елки, растущие на территории военного городка, окутываются в сказочный новогодний наряд. В преддверии новогодних праздников в ОГВ(с) зажгла огни гирлянд праздничная аллея. Военнослужащие и сотрудники группировки традиционно соревновались в украшении символов Нового года, создавая тем самым праздничную атмосферу. Итоги традиционного конкурса подвела судейская коллегия, определив среди нескольких десятков деревьев самую красивую ель.

Издающаяся в Карачаево-Черкесии газета "День республики" сообщает, что в эти дни по инициативе главы Рашида Темрезова были организованы новогодние мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для детей, чьи родители участвуют в ходе специальной военной операции на Украине, а также для детей, отличившихся в учебе и общественной жизни. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие больше 2000 ребят. Детей ждали волшебное новогоднее представление и спектакль по мотивам сказки "Золотой ключик".

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Агентства "Абхазия-информ" и "Спутник- Абхазия" информируют, что парламент республики ратифицировал Соглашение с Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документ направлен на регулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и России, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики. Он закрепляет право граждан одной Стороны без отказа от имеющегося гражданства этой Стороны приобретать гражданство другой Стороны.

Соглашение также касается вопросов социального обеспечения, образования, медицинского обслуживания, прохождения обязательной военной службы лицами, состоящими в гражданстве Абхазии и РФ. Лицо, состоящее в гражданстве обеих Сторон, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание, в соответствии с законодательством той Стороны, на территории которой оно постоянно проживает, если иное не предусмотрено законодательством одной из Сторон или международными договорами, действующими в отношении между Сторонами.

Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Прохождение лицом обязательной военной службы на территории одного государства освобождает от призыва на военную службу на территории другого государства.

Соглашение включает в себя положения и об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами республики. РФ предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Абхазии и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом условия приема в гражданство РФ, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений в соответствии с Соглашением устанавливаются президентом РФ. Соглашение устанавливает порядок определения гражданства детей в возрасте до 14 лет, а также порядок изменения или выбор гражданства ребенка в случаях, когда ребенок является гражданином обеих стран.

Документ действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону за шесть месяцев до истечения очередного периода о своем намерении прекратить его действие. Россия в 2008 году признала независимость Абхазии. Между странами были установлены дипломатические отношения, подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В 2014 году заключен договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В Абхазии сейчас большая часть населения помимо гражданства республики имеет и гражданство РФ.

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Прошедший год стал завершающим для реализации российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2020-2022 годы. Как рассказал в интервью газете "Южная Осетия" министр строительства, архитектуры и ЖКХ РЮО Эдуард Дзагоев, инвестпрограмма практически полностью реализована. В этом году планировалось выполнить 21 мероприятие, 18 из них – объекты строительства. При этом, в соответствии с программой, до конца 2022 намечалось завершение строительства 13 объектов. Это благоустройство девяти улиц и Привокзальной площади в Цхинвале, строительство двух 75-квартирных домов по ул. Осетинская. На сегодня все эти объекты завершены. Идет оформление итоговой отчетности и сдаточной документации.

Пять объектов по плану переходят на 2023 год – реконструкция мостового перехода через реку Большая Лиахва в Цхинвале, ремонт автодороги Ерцо-Синагур, строительство третьего 75-квартирного корпуса в Цхинвале и 18-квартирного дома в райцентре Знаур, строительство детского лагеря в Дзауском районе.

Отметив, что все построенные объекты очень важны для республики, министр тем не менее из мероприятий последних трех лет особо выделил несколько. Это реконструкция автодороги Гуфта-Квайса. Благоустроенная и безопасная дорога связала красивый удаленный уголок с Транскамом. Построенный резервный водовод Ванат-Цхинвал и восстановленные водозаборные сооружения позволили значительно улучшить снабжение столицы республики питьевой водой. Строительство многоквартирных домов в Цхинвале и районах республики дало возможность обеспечить жильем сотни семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, важным мероприятием для республики явилось строительство резервной линии электропередач через Рукский тоннель.

Дзагоев также рассказал о новой инвестпрограмме на 2023-2025 годы, утвержденной решением МПК в ноябре прошлого года. Она сформирована по предложениям исполнительных органов государственной власти РЮО и в соответствии с принятыми критериями по формированию инвестпрограммы. Предполагается реализация 46 мероприятий, в том числе строительство 44 объектов. Это благоустройство 27 улиц в Цхинвале, строительство дорог, устройство инженерных коммуникаций, строительство мостовых сооружений, продолжение строительства жилья, объектов социального назначения, строительство и реконструкция образовательных объектов. Одним из значимых мероприятий программы является восстановление водозаборных сооружений и аварийных участков линейной части магистрального водовода Едис-Цхинвал. Это позволит не только значительно увеличить мощность водовода и минимизировать количество аварийных ситуаций, но полностью уйти от необходимости подпитки водовода из поверхностных источников, которые загрязнялись во время паводков. С проведением восстановительных мероприятий улучшится водоснабжение Цхинвала, части Дзауского и Цхинвальского районов. Планируется замена технологического оборудования отдельных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения части потребителей.

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Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ) им. Х.М. Бербекова, наряду с несколькими ведущими профильными научными и образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки РФ, подключен к научному проекту формированию федеральной нейтринной программы. Основная цель научного проекта "Новые методы исследования безнейтринного двойного бета-распада" – создание прототипа детектора для регистрации нейтрино – трудноуловимой элементарной частицы, несущей информацию о происхождении Вселенной. Ведется исследование рабочих материалов новых гибридных сцинтилляторов – веществ, излучающих свет при поглощении ионизирующего излучения, таких как гамма-квантов, электронов, альфа-частиц и других, информирует газета "Кабардино-Балкарская правда".

Научный коллектив Центра новых детекторных технологий регистрации нейтрино КБГУ, в составе которого – физики, химики, математики, информатики, электронщики, имеет большой опыт участия в экспериментах в области нейтринной физики и физики частиц: в низкофоновых экспериментах, начиная от разработки и создания детекторных прототипов, очистки сцинтилляторов, сборки и эксплуатации конечного детектора, контроля его работы, калибровки, до создания алгоритмов и компьютерных программ для анализа физических данных, получения конечных физических результатов. На базе КБГУ разработан ряд запатентованных химических технологий, позволяющих работать с комплексными соединениями с редкоземельными металлами, отмечает издание. На развитие нейтринной тематики КБГУ в течение трех лет получит более 50 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с госзаданием, по соглашению с Минобром РФ.

Как рассказал директор Центра новых детекторных технологий регистрации нейтрино КБГУ, кандидат физико-математических наук Адам Пшуков, ученые КБГУ планируют получить ряд комплексных соединений с неодимом для использования в жидком сцинтилляторе и другие практически значимые результаты, которые могут быть использованы при создании детектора большого объема (с массой сцинтиллятора 10-20 килотонн) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН, расположенной на территории КБР, в Приэльбрусье. Работы ведутся в рамках действующих соглашений, заключенных КБГУ с Институтом ядерных исследований РАН. Научные статьи по данной теме в 2022 г. опубликованы в журнале "Известия КБГУ" и других изданиях, рекомендуемых ВАК. Работы, которые предстоит осуществить, находятся в русле задач, отраженных в правительственной Программе фундаментальных научных исследований в РФ на период до 2030 года.

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В Юго-Осетинский государственный заповедник входят охраняемые земли Цхинвальского, Знаурского и Ленингорского районов, Кельское озеро с прилегающими альпийскими лугами, они расположены в самых живописных местах республики, благодаря чему удается уберечь редкие виды животных и растений от уничтожения. За период с 2010 года территория заповедника увеличилась с 6,3 тыс. га до 25 тыс. га, а с учетом заповедных гор, лесов, равнин и водоемов - до 85,4 тыс. га. Как рассказал "Sputnik-Южная Осетия" глава Комитета экологии, геологии и природопользования РЮО Бала Бестауты, большую часть заповедной зоны здесь занимают лесные и альпийские массивы в верховьях реки Малая Лиахва – второй по величине водной артерии Южной Осетии. На этих просторах благополучно обитают кавказский благородный олень, которого можно встретить только здесь, а также серны, кабаны, медведь, косуля, из рыб представлены усач и форель, растут уникальные виды растений, кустарников и деревьев. Много животных и растений, которые представлены в этих местах, числятся в "Красной книге". Сотрудники заповедника сами принимали участие в ее составлении.

Заповедные земли Знаурского района расположены в ущелье Нагутни, начало берут с села Балта. В перечне фауны здесь насчитывается шесть разновидностей рыб, порядка 60 различных видов птиц и порядка десятка видов животных. Сюда дважды выпускали медвежат, которых выхаживали представители организации "Зеленая Алания", местный егерь, а также волонтеры. Здесь уникальная субтропическая зона, где соседствуют редкие виды растений: иглица, рододендрон понтийский, лавровишня, волчеягодник смертельный, каштан благородный, дуб имеретинский и другие, представители флоры, которые значатся на страницах "Красной книги". Дзимырское ущелье является местом, где обитают олени и серны. Также, там много памятников архитектуры, которые не пострадали во время грузинской агрессии. Бестауты отметил, что после расширения заповедника Юго-Осетинского государственного заповедника популяция животных и рыбы увеличилась в разы, был замечен переднеазиатский леопард. С началом СВО правительством Южной Осетии в республике запрещен любой вид охоты до особого распоряжения.