Узбекистан будет развивать пляжный туризм в Каракалпакстане

2 янв. 8:39

В Минтуризма Узбекистана рассказали о планах по развитию туризма в республике и привлечению иностранных гостей.

О проекте по созданию новых благоустроенных туристических зон в Узбекистане поведал замначальника управления инвестиций и развития туристической инфраструктуры Министерства туризма и культурного наследия республики Аброрхужа Миноваров.

Гостиничные комплексы, кафе, торговые центры и другая инфраструктура может вскоре появиться на территории Акчакуль в Каракалпакстане. Данная территория обладает большим потенциалом для создания пляжной зоны, отметил Миноваров. В 2023 году в регионе будет проведена консервация пяти крепостей, они станут точками притяжения туристов.

"Развивая туризм в нашей стране, министерство направляет свои силы не только на создание туристических зон, но и на сохранение исторических объектов, развитие музеев. Большое внимание обращено также на вопрос сохранения природных ландшафтов, это важный вопрос в деле привлечения туристов", – заключил представитель Минтуризма Узбекистана.