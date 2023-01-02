В Дагестане ужесточили правила свиданий с заключенными

2 янв. 2:23

Ограничения на краткосрочные и длительные свидания с содержащимися под стражей гражданами и осужденными ввели в Дагестане из-за распространения гриппа и COVID-19, сообщает пресс-служба управления ФСИН по региону.

Краткосрочные свидания в СИЗО и ИК предоставляются в комнатах со стеклом, а также в помещениях без стекла, но с использованием маски для защиты органов дыхания.

Длительные свидания осужденным предоставляются с использованием до 50% комнат для свиданий от общего числа имеющихся в колониях. При этом необходимо соблюдать ограничения.

В пресс-службе также отметили, что граждане с признаками острого респираторгого заболевания на свидания допускаться не будут.