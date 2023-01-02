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Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год

Генассамблея ООН приняла бюджет организации на 2023 год

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) на последнем в ушедшем году заседании приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд, - сообщила пресс-секретарь председателя Генеральной Аассамблеи ООН Полина Кубияк.

Как отмечается, бюджет был принят Генассамблеей без голосования после утверждения Пятым комитетом ООН.

Открывая заседание, председатель 77-й сессии Генссамблеи Чаба Кереши поблагодарил Пятый комитет, его председателя и секретариат за обеспечение адекватного финансирования организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир.

Напомним, в 2022 году бюджет организации составил $3,1 млрд.

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