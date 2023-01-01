РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Домбайские спасатели за неделю выручили на горе Муса-Ачитара 25 туристов

Управление КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

Сотрудники спасательной станции на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии (КЧР) с 26 декабря 2022 по первое января 2023 года помогли 25 туристам на склонах горы Муса-Ачитара, - сообщили сегодня в республиканском управлении по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

У троих пострадавших было подозрение на перелом, - передает "АиФ-Ставрополье". 

Спасатели напомнили, что перед катанием на лыжах или сноубордах нужно ознакомиться с прогнозом погоды, а при катании на надувных санях, тюбах надо внимательно отнестись к давлению воздуха в них - сани должны быть слегка приспущены.

"Тогда будет удобнее сидеть и безопаснее кататься", - порекомендовали в управлении.

ФОТО Управление КЧР по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
1530 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version