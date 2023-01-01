Грузия вводит запрет на любое использование полиэтиленовых пакетов

1 янв. 21:43

С сегодняшнего дня, 1 января 2023 года, в Грузии официально вступил в силу запрет на использование полиэтиленовых пакетов даже для взвешивания продуктов.

На сегодняшний день в Грузии официально ограничено использование полиэтилена, однако он еще используется для взвешивания сыпучих и других продуктов в больших супермаркетах и на рынках. При этом такие пакеты магазин предоставляет бесплатно.

По новым правилам, полиэтиленовые пакеты магазины должны будут заменить на биоразлагаемые, однако супермаркеты могут отказаться от использования бесплатных пакетов и сделать их платными, - передает Sputnik Грузия.

Напомним, запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых, в Грузии введен с апреля 2019 года. Цель ограничения – защита окружающей среды. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари ($188).