В состав парка авиакомпании "Азимут" вошел самолет "Архыз"

1 янв. 21:28

Новый авиалайнер SSJ-100 "Архыз" вошел в состав авиапарка авиакомпании "Азимут" в честь 100-летия Карачаево-Черкесии, - сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

Суперджет получил название одной из горных рек региона, на днях воздушное судно выполнило свой первый рейс - от аэропорта Жуковского до аэропорта Внуково.

Как только авиалайнер пройдет техобслуживание, он сможет курсировать между регионами России и отправляться за границу, - передает "АиФ-Ставрополье".

"Самолет, как символ новых полетов нашей родной Карачаево-Черкесии. Готовимся к новым достижениям и результатам!" - заключил Рашид Темрезов.