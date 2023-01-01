Великобритания попробует обойтись без российского газа

1 янв. 21:16

Великобритания с сегодняшнего дня, 1 января нового 2023 года, прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, - сообщил сегодня МИД Соединенного Королевства.

"Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа", - сказано в сообщении британского внешнеполитического ведомства в Twitter, передает ТАСС.

В 2022 году Соединенное Королевство импортировало 3,12 млрд кубометров российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива, резко сократив его импорт после начала специальной военной операции РФ на Украине.

Напомним, среднегодовой объем потребляемого в королевстве газа составляет около 75 млрд кубометров.