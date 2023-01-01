Кызылординская область полностью обеспечит местами детей в детских садах

1 янв. 20:58

Кызылординская область Казахстана намерена в кратчайшие сроки поставить рекорд в охвате детей дошкольного возраста местами в детских садах.

"За три года мы планируем открыть 64 детских сада, за счет чего охватим местами в дошкольных учреждениях около 11 тыс малышей. Таким образом, в регионе показатель обеспечения дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет будет доведен до 100%", - рассказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас в 677 детских садах региона воспитывается около 60 тыс детей. В ушедшем году здесь было введено в эксплуатацию 19 детских садов, 6 школ, а в Жалагашском районе построен дом школьников на 250 В целях поддержки одаренных детей в городе Кызылорда и Кармакшинском районе открыты две школы-интерната на 150 мест, - отметил Налибаев.

"Также в ближайшие три года в Кызылординской области будет построена 21 современная школа. Начнется строительство физико–математической школы-интерната для одаренных детей", - добавил глава региона.