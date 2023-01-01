Иранский футболист вошел в пятерку лучших бомбардиров Европы

1 янв. 20:43

Иранский форвард португальской футбольной команды "Порту" Мехди Тареми признан лучшим игроком Чемпионата Португалии и четвертым бомбардиром UEFA.

Тареми в нынешнем сезоне забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в ходе 23 матчей, - , передает иранское информационное агентство ИРНА.

Звезда сборной Ирана по футболу также попал в список лучших бомбардиров в истории "Порту" по версии португальского портала OJOGO, достигнув символического рекорда в рейтинге лучших бомбардиров футбольной команды.

Тареми считается четвертым лучшим форвардом UEFA после нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе, норвежца Эрлинга Холанда и поляка Роберта Левандовского.