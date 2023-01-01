На смену теплу на Дон придут похолодание и дожди

1 янв. 20:27

В скором времени на смену аномально теплой погоде, установившейся в Ростовской области с конца декабря прошлого года, постепенно придет похолодание и осадки, - прогнозируют синоптики.

Завтра, 2 января, температура воздуха в Ростове-на-Дону еще поднимется до 11 тепла, а уже со среды она начнет снижаться, а в пятницу, 6 января, в донской столице пойдут небольшие, но затяжные дожди, - передает "АиФ-Ростов".

В последний день новогодних каникул ночная температура опустится до отрицательных значений, а дожди перейдут в снег, но серьезного похолодания на Дону в ближайшее время не ожидается.