СМИ: армия Ирана проводит учения "Зульфикар" в Ормузском проливе

1 янв. 20:15

Иранская армия сегодня в рамках учений "Зульфикар", проходящих в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана, отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

"На третий день военных учений иранской армии под названием Зульфикар-1401 были отработаны запуск и ликвидация воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении, передает иранское информационное агентство Tasnim.

Напомним, ранее командующий учениями адмирал Амир Сийари заявил, что учения проводятся с целью передачи опыта молодому поколению, а также для испытания нового вооружения, отработки военной тактики, увеличению согласованности участвующих ВС, их командования и управления.