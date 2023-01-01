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СМИ: президент МККК собралась в Россию

СМИ: президент МККК собралась в Россию

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич Эггер сообщила о своем намерении посетить Россию.

"Я поеду в Москву", - заявила она в интервью швейцарскому изданию NZZ am Sonntag, уточнив, что дата ее визита пока не определена, передает РИА Новости.

Также она отметила значимость диалога с Россией "на всех уровнях".

"Нам необходимо получить гарантии безопасности на местном уровне, чтобы мы могли отправлять своих представителей для посещения заключенных. А для этого нам нужны контакты на местах", - поведала президент МККК.

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