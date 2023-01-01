Как продвигаемое Францией проармянское заявление Совбеза ООН превратилось в проазербайджанское

Вечером 30 декабря армянские СМИ со ссылкой на свои источники запестрели сообщениями о том, что принятие заявления председателя Совета безопасности ООН (после внеочередного заседания Совбеза) по ситуации на Лачинской дороге провалилось из-за позиции России.

Копья вокруг этого пресловутого заявления дипломаты ломали в течение всей предновогодней декады. 20 декабря Франция и Армения созвали заседание Совбеза по ситуации на Лачинской дороге, а еще после событий сентября прошлого года по просьбе Еревана Франция вынесла на повестку дня Совбеза некое "письмо постпреда Армении при ООН". К новому году в Париже подготовили текст заявления Совебза, в котором ситуация на Лачинской дороге была представлена как "гуманитарная катастрофа".

Армянские источники утверждают, что согласование документа шло очень тяжело, особенно упорствовали Албания и ОАЭ, но в итоге согласились и они. "Однако Российская Федерация, по сути, провалила принятие заявления, предложив в последний момент ряд новых изменений в тексте, прекрасно понимая, что они не будут приняты другими членами, что и произошло", - сетуют армянские дипломаты.

Прочитав это, первый зам. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский был до крайности удивлен:

Не могу не отметить абсолютно ложную подачу информации о причинах непринятия Совбезом ООН заявления для прессы по ситуации вокруг Лачинского коридора, продвигаемую рядом армянских телеграм-каналов. Мы с самого начала были настроены на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ. По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна.

В своем личном блоге Полянский разъяснил суть произошедшего: "Вне зависимости от нынешнего обострения основой нормализации остаются четыре совместных заявления на высшем уровне, поддержанные и Баку, и Ереваном. В ходе работы над заявлением наши бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев. Западники были больше озабочены принятием какого-либо продукта СБ, а не разрешением конфликтной ситуации. Мы твердо убеждены в том, что реакция Совета должна способствовать нахождению компромисса и возобновлению мирного процесса, без навешивания ярлыков на какую-либо из сторон".

Задумка Парижа была в том, чтобы сначала добиться принятия заявления, а затем превратить его уже в резолюцию Совбеза. Этого собственно не скрывал и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Но документ много раз переписывался: из заявления убрали термин "Нагорный Карабах", поскольку такого региона не существует, зато внесли слова о поддержке территориальной целостности Азербайджана. В итоге документ из проармянского превратился в проазербайджанский, но Полянский прав: это произошло благодаря позиции не Москвы, а Баку.

Дипломатам из Баку удалось доказать, что текст заявления, предложенный Францией, был построен на лжи: в нем по сути утверждалось, что агрессором якобы выступает не Армения, а Азербайджан. МИД Азербайджана представил документы, свидетельствующие о том, какая страна на самом дела вела и продолжает вести агрессивную политику. После этого заявление не поддержала не только Россия, но и Великобритания, и ОАЭ, и Албания… В итоге Франция предстала в глазах мирового сообщества как страна, поддерживающая агрессивных реваншистов, и отозвала предложенный ею же самой документ.

Это укрепило позицию Баку и продемонстрировало, что надежды реваншистских кругов Армении на поддержку "многострадального христианского народа" ведущими странами мира не имеют никаких оснований.