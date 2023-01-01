СМИ: в Котайкской области Армении джип вылетел с дороги, водитель погиб

1 янв. 19:44

В Котайкской области Армении в Цахкадзоре сегодня вылетел в поле Mitsubishi Pajero, - сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

"Около 11:30 автомобиль марки Mitsubishi Pajero съехал с полосы движения. Инцидент произошел у черного входа казино "Космос" в городе Цахкадзор. Автомобиль несколько раз перевернулся, отлетев примерно на 10 м, и оказался крышей вниз перевернутым в поле, - передает NEWS.am.

Водителя обнаружили выброшенным из автомобиля, свидетели происшествия оперативно вызвали карету скорой помощи, которая доставила мужчину в медицинский центр "Раздан".

Прибывшие в больницу полицейские установили, что пострадавшим оказался 38-летний Ашот Арутюнян из Котайкской области, однако он скончался в больнице, не приходя в сознание.