В первый день нового года на маршруты в Сочи вышли новые автобусы

1 янв. 19:29

Сегодня, первого января, на маршруты в курортном Сочи вышли 26 новых автобусов, работающих на природном газе, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Машины отправили на самые загруженные маршруты Центрального района, в город их поставила Государственная транспортная лизинговая компания в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", - передает "АиФ-Юг".

"В салоне установлены валидаторы для бескондукторной оплаты проезда по банковской или транспортной карте "Пальма", – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Вячеслав Бауэр.

Новые автобусы оборудованы видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, они отвечают всем требованиям безбарьерной среды, а система информирования пассажиров включает медиапанели с названиями остановочных пунктов.

В ближайшие два года на дороги Сочи по нацпроекту поставят еще 51 такой автобус.