Баку принял первый контейнерный поезд из Узбекистана в Европу

1 янв. 19:14

Сегодня в Баку прибыл контейнерный поезд, впервые отправленный из Узбекистана в Европу по мультимодальному транспортному коридору CASCA+, созданному в рамках международного коридора странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Контейнеры были доставлены из порта Туркменбаши в порт Баку на фидерном судне "Балкан", оператором которого является дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container, - передает Sputnik Азербайджан.

Контейнерный поезд будет курсировать по маршруту Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Болгария/Европа протяженностью более 4 тыс км.

Прибывший в столицу Азербайджана железнодорожный состав, груженный медным концентратом, далее отправится в болгарский порт Бургас. Блок-поезд перевозит 91 двадцатифутовый контейнер.

Напомним, мультимодальный транспортный проект CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Анатолия) реализуется в рамках сотрудничества операторов маршрута АО "Озтемирйолконтейнер" (Узбекистан), ОАО TULM (Туркменистан), ADY Container (Азербайджан) и GR Logistics and Terminals (Грузия), он - совместная инициатива железнодорожных структур Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.