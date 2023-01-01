В Кызылординской области Казахстана в новогоднюю ночь сгорела елка

1 янв. 18:44

В два часа ночи 1 января в Службу спасения 112 поступило сообщение о том, что на центральной площади поселка Табсогет в областном центре горит новогодняя елка, - рассказали в пресс-службе ДЧС Кызылординской области.

"На вызов выехали семеро сотрудников пожарной части № 4 и одна единица техники. Пожар полностью потушили через восемь минут, однако праздничная елка выгорела полностью", - отметили в Службе пожаротушения, передает "АиФ-Казахстан".

"По предварительным данным, причиной возгорания новогодней елки стало короткое замыкание электропроводки. Ущерб выясняется", - добавила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Кызылординской области Алия Ережепова.