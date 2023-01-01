На Кубани родились 26 "новогодних" малышей

1 янв. 18:28

В новогоднюю ночь на Кубани родились 26 малышей, - рассказал в своих социальных сетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Поздравляю счастливых родителей, а мамам и малышам желаю крепкого здоровья", – написал Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

В краевом центре в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и четыре девочки. На втором месте по рождаемости в новогоднюю ночь оказался Сочи, где на свет появились три девочки и два мальчика.

Всего в крае в 2022 году родилось более 50 тыс малышей, в том числе, 532 двойни и 6 троен. Кубань стабильно входит в тройку лидеров по числу новорожденных после Москвы и Московской области, - сообщили в краевом Минздраве.