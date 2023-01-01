Казахстанских чиновников обязали сдавать декларацию о доходах

1 янв. 18:14

С 1 января 2023 года в Казахстане стартует второй этап всеобщего декларирования.

На этом этапе первоначальную декларацию об активах и обязательствах будут обязаны подавать работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

В первоначальной декларации помимо имущества и активов за пределами Казахстана отражаются доля участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги, а также наличные деньги, - передает Sputnik Казахстан.

В последующем население будет сдавать декларацию о доходах и имуществе ежегодно. Это отчетность, с помощью которой государственные органы производят мониторинг данных о доходах и имуществе, полученных за отчетный период.

В ежегодной декларации нужно будет отражать все доходы, включая доход работника, начисленный работодателем (заработная плата), доходы в виде пенсионных выплат, дивиденды, вознаграждения, выигрыши, стипендии, полученные физическим лицом в течение налогового периода от налоговых агентов.