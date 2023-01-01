Ростовские водители восхищаются пустыми дорогами

1 янв. 17:57

В Ростове-на-Дону сегодня установилось редкое дорожное явление: уровень загруженности автомобильных дорог упал до нуля, - показывает сервис "Яндекс.Карты".

и подтверждают сами горожане.

"Как прекрасны сегодня наши ростовские дороги! Машин почти нет. Кажется, что даже дышать стало легче", - пишут в соцсетях ростовчане, передает "АиФ-Ростов".

Снижение движения на дорогах города объясняется тем, что в первый день года закрыты даже те магазины и организации, которые обычно работают без выходных – торговые центры, фитнес-клубы, рестораны и т.д.

Кроме того, после праздничной ночи многие жители Ростова отсыпаются или не рискуют садиться за руль, но уже к вечеру пробки могут вернуться в южную столицу.