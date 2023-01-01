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СМИ: в Северной Осетии в новогоднюю ночь вспыхнули шесть пожаров

СМИ: в Северной Осетии в новогоднюю ночь вспыхнули шесть пожаров

Минувшей новогодней ночью в Северной Осетии вспыхнуло шесть пожаров, - сообщает ГТРК "Алания" со ссылкой на республиканское управление МЧС России.

Четыре возгорания тушили во Владикавказе, по одному - в Правобережном и Моздокском районах. Есть ли пострадавшие и погибшие, а также площадь пожаров не уточняется, - передает "АиФ-Ставрополье". 

С 1 по 9 января осетинские спасатели работают в режиме повышенной готовности - на боевом посту ежедневно находятся около 200 сотрудников МЧС России и 55 единиц техники, всего же от РСЧС к обеспечению безопасности ежедневно будут привлечены более 1300 человек и более 300 единиц техники, - рассказали в ведомстве. 

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