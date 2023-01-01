Жителей столичного региона уже ночью ждут сильный ветер и гололедица

1 янв. 17:30

Уже нынешней ночью в столичном регионе будет сильный ветер, польет дождь, а затем все заледенеет, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник и до 15.00 2 января в столице и по области ожидается сильный ветер с порывами до 16 м/с. Ночью – дождь и мокрый снег, переход температуры воздуха через 0 градусов, что будет способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Жителей Москвы и Подмосковья попросили быть предельно внимательными и аккуратными на улице, а при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.